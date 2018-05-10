«Нафтогаз»: суд в Гааге обязал Россию компенсировать фирмам Украины потери в Крыму

Суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям. Об этом сообщил «Нафтогаз Украины» в своем твиттере.

Уточняется, что компенсации связаны с потерями компаний их активов в Крыму после присоединения полуострова к территории России.

Ранее коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что прекращение транзита газа через Украину может привести к масштабному конфликту между Украиной и Россией.

Он также добавил, что украинские власти доносят эту мысль европейским политикам, «которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира».