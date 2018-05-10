Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,82% и составил 2320,77 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,78%, до 1162,45 пункта.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

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Мировые цены на нефть торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73%, до $77,78 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77%, до $71,69 за баррель.

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 65 коп. и составил 62,57 руб.

Курс евро упал на 76 коп., до 74,25 руб.