Минфин США назвал сроки восстановления санкций против Ирана

Министерство финансов США заявило, что восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Санкции будут восстановлены в соответствии с периодами в 90 и 180 дней на прекращение деятельности», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной

В ведомстве также подчеркнули, что сама работа по восстановлению санкций против Ирана начнется немедленно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.

Он также добавил, что готовится подписать распоряжение о введении санкций «самого высокого уровня» против Ирана.