Путин уступил Си Цзиньпину лидерство в списке самых влиятельных людей мира

Президент России Владимир Путин впервые за пять лет уступил первую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes, и занял вторую позицию списка.

В свою очередь лидером рейтинга стал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США Дональд Трамп занял третью строчку рейтинга, а канцлер Германии Ангела Меркель заняла четвертую позицию списка.

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Замыкает пятерку самых влиятельных людей мира глава и основатель компании Amazon Джефф Безос.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон попал на 12 строчку рейтинга, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заняла 14 позицию списка.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг богатейших российских бизнесменов.