В офисе Мэй отреагировали на заявления Джонсона по Brexit

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили, что премьер полностью доверяет министру иностранных дел страны Борису Джонсону, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя офиса Мэй.

«Премьер полностью доверяет министру иностранных дел», — заявил источник агентства.

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Он также отметил, что вопросы касательно будущих таможенных договоренностей сохраняются.

По его словам, представители Евросоюза заблокировали несколько предложенных вариантов Великобритании.

Ранее Джонсон заявил, что предложения по таможенному партнерству с ЕС после Brexit «безумны».

Он также добавил, что предлагаемая Евросоюзом система «абсолютно не проверена».