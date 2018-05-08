Песков рассказал, на какой основе будет формулироваться работа кабмина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа нового правительства будет формулироваться на основе недавно подписанного указа президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что новый майский указ составлен на основе тех задач, которые были сформулированы в послании президента Федеральному собранию.

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«Документ объемный. Безусловно, его еще предстоит анализировать экономистам. И главное — на базе этого документа уже будет формулироваться и работа нового кабинета», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что будущему кабинету министров под силу реализовать задачи, поставленные в послании главы государства Владимира Путина.