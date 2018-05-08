Джонсон назвал «безумными» предложения по таможенному партнерству после Brexit

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что предложения по таможенному партнерству с Евросоюзом после Brexit «безумны». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если у нас будет это новое таможенное партнерство, возникнет безумная система, при которой в конечном итоге пошлины станут собираться от имени ЕС на границе Великобритании», — сказал Джонсон в интервью газете Daily Mail.

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Он также подчеркнул, что предлагаемая система «абсолютно не проверена».

Ранее сообщалось, что британские парламентарии направили ультиматум премьер-министру Терезе Мэй с требованием отказаться от «таможенного партнерства» с ЕС после Brexit.

Они выступают против планов привести национальные таможенные пошлины после Brexit в соответствие с пошлинами ЕС. 30-страничный документ говорит, что «таможенное партнерство» может помешать заключать в будущем значимые соглашения.