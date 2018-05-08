Россия увеличила экспорт СПГ более чем в два раза

Россия в период с января по март увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2,1 раза, до 9,8 млн кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дынные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В свою очередь экспорт природного газа увеличился на 1,8%, до 60,2 млрд кубометров.

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Как стало известно, доходы России от экспорта СПГ за указанный период увеличились в 2,4 раза, до $1,3 млрд.

В марте экспорт СПГ вырос в два раза по сравнению с февралем 2018 года, до 4,8 млн кубометров.

Доходы России от экспорта природного газа в январе-марте выросли на 22,6%, до $12,4 млрд.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия с помощью «Ямал СПГ» может выйти на новые рынки.