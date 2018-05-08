Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,5% и составил 2285,73 пункта.

Индекс РТС просел на 0,76%, до 1145,12 пункта.

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Цены на нефть снижаются после обновления максимума за 3,5 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1%, до $75,41 за баррель. Днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2%, до $69,88 за баррель. Коррекцию цен связывают с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок.