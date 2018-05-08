«Известия»: в России появятся экотехнопарки для отходов

В России с 2019 года появятся экотехнопарки, где будут сортировать и перерабатывать отходы и создавать новые товары из переработанных ресурсов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

По словам Евтухова, для привлечения инвесторов в такие кластеры Минпромторг будет оказывать им поддержку. В настоящее время речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам на оборудование.

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По прогнозам ведомства, создание экотехнопарков позволит повысить уровень переработки отходов с нынешних 10% до 70-80%.

Ранее сообщалось, что делегация Подмосковья ознакомилась с системой переработки мусора в Швейцарии.