Медведев предложил Силуанова на пост первого вице-премьера

Дмитрий Медведев рассказал о предполагаемом составе будущего правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, Медведев встретился в Госдуме с фракцией «Единой России» и на этой встрече озвучил свои предложения.

«Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов. … Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.