Путин подписал указ о целях развития России до 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить достижение национальных целей развития России на период до 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как стало известно, президент поручил обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, повысить продолжительность жизни населения до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан.

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Помимо этого кабмину было поручено понизить в два раза уровень бедности в стране.

Также в России должны будут улучшены жилищные условия для не менее 5 млн. семей ежегодно.

Глава государства поручил кабмину «вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%».

Ранее сообщалось, что Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок.