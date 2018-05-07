В МЭР обсудили возможные ответные меры на пошлины США

В Минэкономразвития России состоялось заседание подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ходе заседания комиссии был рассмотрен вопрос, связанный с повышением со стороны США ввозных пошлин на сталь и алюминий сверх уровня тарифных обязательств государства.

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«Участники заседания обсудили возможность введения в соответствии с правилами ВТО ответных «компенсирующих» мер в отношении отдельных статей импорта из США в случае, если с американской стороной не будут достигнуты взаимоприемлемые договорённости о компенсациях», — говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Россия потребовала компенсацию от США за введение пошлин на сталь и алюминий.