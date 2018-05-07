Володин назвал дату внесения в Госдуму закона об уголовном наказании за санкции

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США планируется внести в Госдуму 14 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы работаем над законом о введении уголовной и административной ответственности за соблюдение санкций (на территории России) и планируем этот законопроект внести 14, в понедельник», — сказал Володин.

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Ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории.

По словам Исаева, уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц. Для юридических лиц будут введены штрафы.