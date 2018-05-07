Ветеранам выделят более миллиарда рублей ко Дню Победы

Государство потратит на единовременную выплату ветеранам ко Дню Победы более миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении Минтруда, поступившем в «Газету.Ru».

«Общий объем средств федерального бюджета на эти цели составит 1,034 млрд руб. Единовременная выплата будет осуществлена в мае-июне 2018 года», — говорится в сообщении Минтруда.

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Пенсионный фонд направит на единовременные выплаты ветеранам к 9 мая 887,9 млн рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

«По линии Пенсионного фонда это 887,9 млн рублей, и еще будут выплаты по линии силовых ведомств», - уточнили в ПФР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны получат 10 тыс. руб.