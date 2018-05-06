Путин снял дисциплинарное взыскание с главы Минтранса

Президент России Владимир Путин принял решение о снятии дисциплинарного взыскания с главы Министерства транспорта Максима Соколова. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Согласившись с представленным на основании ч. 2 ст. 22 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» предложением председателя правительства Российской Федерации о снятии дисциплинарного взыскания с министра транспорта Российской Федерации, постановляю снять дисциплинарное взыскание с министра транспорта Российской Федерации Соколова М.Ю», — говорится в тексте документа.

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Указ вступает в силу со дня его подписания.

Министру транспорта было сделано дисциплинарное взыскание в конце сентября 2017 году из-за ситуции с авиакомпанией «Вим-Авиа», прекратившей полеты из-за долгов.