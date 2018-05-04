Годовая инфляция в России ускорилась

Годовая инфляция в России в апреле текущего года ускорилась с 2,35% до 2,4%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Инфляция в апреле в месячном выражении ускорилась до 0,4% против 0,29% в марте.

В апреле в шести регионах прирост потребительских цен составил 0,6% и более. В Чукотском автономном округе инфляция составила 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%.

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В Москве и в Санкт-Петербурге рост потребительских цен за месяц составил 0,5%.

Ранее сообщалось, что недельная инфляция в России составила 0,1%.

ЦБ ожидает годовую инфляцию в апреле в 2,3–2,5%.