Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,68% и составил 2289,5 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,15%, до 1141,19 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 92,05 коп., до 76,12 руб., курс доллара вырос на 1,48 руб., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем с показателем с 29 апреля на 1,23 руб., составив 69,17 руб.

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Июльские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 0,07%, до $73,57 pа баррель.