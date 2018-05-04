«Ъ»: банки стали вносить клиентов в неофициальные черные списки

Во избежание процесса реабилитации клиентов, попавших в черный список, банки почти отказались от практики составления официальных перечней недобросовестных клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что система двухуровневой реабилитации клиентов оказалась для банков слишком сложной. В настоящее время им отказывают, официально не передавая данные в Росфинмониторинг.

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«Однако самому клиенту никто не сообщает его статус. В результате выяснить, что происходит, можно только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках. Если клиент в списке, то отказы будут следовать один за другим, причем проходить сложную процедуру реабилитации придется за каждый», — сообщает издание.

По данным источников, клиентам могли бы помочь в ЦБ и Росфинмониторинге, но в этих организациях обратили внимание на то, что такой порядок взаимодействия законом не предусмотрен.

Ранее Банк России включил в черный список 5795 владельцев и руководителей кредитных и некредитных финансовых организаций.