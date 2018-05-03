Правовое управление Госдумы одобрило российские контрсанкции

Правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта об ответных мерах на санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Концепция законопроекта возражений не вызывает, вместе с тем усматривается необходимость соотнесения отдельных его положений с федеральными законами, регулирующими схожие правоотношения… По законопроекту имеются замечания в части уточнения терминологии», — говорится в заключении управления.

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В управлении отметили, что ряд терминов не используется в российском законодательстве, при этом их содержание законопроект не раскрывает: «экономические санкции», «ракетно-двигательная отрасль», «умаление территориальной целостности, безопасности России», «экономическая дестабилизация», «аналог лекарственного средства или лекарственного препарата».

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что Россия сможет заместить поставки сельхозпродукции из США в случае принятия ответных мер на антироссийские санкции.