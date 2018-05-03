Число безработных в России снизилось на 1% за неделю

Численность безработных граждан в России с 18 по 25 апреля снизилась на 1% и составляет 760,1 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Алтайском крае, республиках Крым, Алтай, Астраханской, Курганской, Сахалинской, Тамбовской, Самарской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

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Повышение уровня безработицы произошло в г. Севастополе, республиках Дагестан, Северная Осетия — Алания, Бурятия, Чукотском автономном округе, Забайкальском крае, Тюменской области.

По состоянию на 25 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 783 человека.