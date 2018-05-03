Официальный курс евро вырос на 92 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 92,05 коп., до 76,12 руб., курс доллара вырос на 1,48 руб., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем с показателем с 29 апреля на 1,23 руб., составив 69,17 руб.

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Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до $73,16 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,18%, до $67,81 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 6,2 млн баррелей, или на 1,4% — до 436 млн баррелей. При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 33 тыс. баррелей в сутки, или на 0,3% — до 10,619 млн баррелей в сутки.