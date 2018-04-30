Путину предложили освободить от налога на недвижимость все семьи с детьми

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец написала на имя президента России Владимира Путина письмо с предложением освободить от обязанности платить налог на недвижимость все семьи в стране, у которых есть дети, передает РИА «Новости».

«Освобождение семей с детьми от налога на недвижимость и налога на землю в размере одного участка на семью и одной единицы недвижимого имущества, ну если речь о квартирах, например, идет — одна квартира, или один дом. Налог ежегодно повышается, и для многих семей эта сумма является значимой», — отметила Волынец.

Она также отметила, что речь в данном случае не идет о коммерческой недвижимости, так как она предполагает извлечение выгоды, а только об индивидуальных жилых помещениях, которые используются для проживания.