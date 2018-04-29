Эксперт оценил торговый ультиматум США странам ЕС и Канаде

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев считает, что возможные ответные действия Европы на экономическую политику США окажут серьезное негативное воздействие на Соединенные Штаты. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

Ранее сообщалось, что США поставили ультиматум ЕС и Канаде в «торговой войне». Министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс заявил, что Европа и Канада должны до 1 мая согласиться на ввозные пошлины на сталь и алюминий.

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«Торговых войн давно уже не было. И тот факт, что по итогам переговоров с Меркель и Макроном США выдвинули подобного рода ультиматум, доказывает, что Америка готова зайти достаточно далеко. Сложно сказать, какова будет реакция Европы, но, судя по позиции, которую заняла Меркель, мы можем ожидать начала хотя бы вялотекущей войны», — сказал Васильев.

Эксперт отметил, что экономическая программа президента США Дональда Трампа не учитывает негативных последствий возможного протекционистского ответа со стороны Европы.

«Если сегодня Европа ответит защитными мерами, то они, вероятно, ударят по США больше, чем по европейским странам. Ударят больнее именно по американской экономике... Поэтому многие считают, что стратегия Трампа в данном вопросе достаточно непродуманная», — добавил Васильев.