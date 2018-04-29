Пушков: Европа примет торговые условия США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере прокомментировал требования властей США к странам Евросоюза относительно квот на экспорт металлов.

«США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У нее почти нет потенциала сопротивления США», — написал Пушков.

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Ранее СМИ сообщили, что США поставили ультиматум ЕС и Канаде в «торговой войне».

Как отмечалось, американские власти потребовали от стран Евросоюза и Канады согласиться на квоты на экспорт металлов в США.

Также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран.