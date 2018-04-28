Судовская Аравия предложила отправить России пробные партии пшеницы

Судовская Аравия предложила отправить России ей две пробные партии пшеницы для проверки ее сохранности в условиях климата страны. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как стало известно, представители Саудовской Аравии посетили хлебокомбинат в Сочи, где ознакомились с процессом производства хлеба.

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«Представители Саудовской Аравии предложили подготовить и отправить им две пробные партии российской пшеницы для проверки сохранности в условиях климата Саудовской Аравии и проведения повторного эксперимента по выпечке хлеба совместно с российской стороной», — заявили в Россельхознадзоре.

Глава делегации пригласил российскую сторону совершить визит в Саудовскую Аравию для ознакомления с системой качества и безопасности зерна.