Российские торги закрылись падением

Фондовый рынок России закрылся падением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи упал на 0,16% и составил 2298 пункта.

Индекс РТС обвалился на 0,33%, до 1163 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 29 апреля снизился на 55,49 коп, до 75,20 рубля., курс доллара уменьшился на 72,63 коп., до 61,99 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам с 29 апреля, снизилась по сравнению с показателем на субботу на 64,91 коп., составив 67,94 руб.

Ранее сообщалось, что бумаги En+ подскочили на 36,6%, к максимуму с 20 апреля текущего года.