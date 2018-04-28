Москалькова призвала не вводить санкции на импорт лекарств

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала страны не распространять санкции на лекарства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включались медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения. Как бы государства ни были вовлечены в установление истины политического характера, здоровье человека не может ставиться под удар», — сказала Москалькова на пресс-конференции по российско-японскому сотрудничеству в области активного долголетия в рамках года Японии в России

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Она также рассчитывает на то, что японская сторона подключится к разработке технологий, позволяющих определять фальсифицированный товар на прилавках аптек.

Ранее сообщалось, что сенаторы предлагают пересмотреть норму об ограничении ввоза лекарств