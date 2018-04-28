Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделки на $3 млрд

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями на заседании одобрила сделки на общую сумму $3 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы рассматривали сделки на сумму порядка $3 млрд», — сказал Артемьев по итогам заседания правкомиссии.

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Ранее глава ФАС сообщил, что комиссия правительства по контролю за иностранными инвестициями предварительно разрешила американской Schlumberger приобрести пакет в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) в размере от 25% плюс одна акция до 49%.

Он также добавил, что ФАС по поручению правительства незамедлительно начнет переговоры со Schlumberger по условиям, на которых она сможет купить долю в EDC.