В Совфеде предложили применять контрсанкции против международных организаций

Российские сенаторы предлагают распространить практику контрсанкций на решения международных организаций или объединений государств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект заключения экономического комитета Совфеда.

«Комитет считает целесообразным в тексте законопроекта отметить, что меры противодействия могут применяться Россией не только в ответ на недружественные действия США и иных государств, но и в ответ на решения международных организаций или объединений государств», — сказано в проекте.

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Также стало известно, что комитет предлагает провести всестороннюю оценку планируемых контрсанкций, их соразмерность предпринятым действиям США.

«В ходе рассмотрения законопроекта были высказаны мнения о необходимости проведения комплексной и всесторонней оценки каждой из предполагаемых мер, их соразмерности предпринятым США и иными государствами недружественным шагам», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил вводить индивидуальные санкции против американцев.