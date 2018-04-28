Песков ответил на вопрос о возможности национализации «Русала»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данный момент в Кремле на рассматривают возможности национализации подконтрольной Олегу Дерипаске компании «Русал», которая попала в санкционный список США, передает РИА «Новости».

«Нет, такой вариант не рассматривается. Что касается национализации, то дело в том, что мы с вами не видели и не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации, в данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников», — заявил Песков.

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По его словам, в Кремле не получали сигналов подобного рода.

Ранее сообщалось, что Дерипаска согласился снизить долю в En+ и уйти из совета директоров‍.