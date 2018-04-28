Госдеп: США готовы обсуждать с Россией вопросы авиасообщения

Помощник Госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх заявила, что ведомство настроено на переговоры с Россией по вопросу пересечения российского воздушного пространства американскими авиаперевозчиками. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Сингх, Россия согласилась возобновить три из четырех маршрутов пролета. Из-за отсутствия авиасообщения по четвертому маршруту грузовые перевозчики США вынуждены использовать более дорогой путь полета.

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«Грузовые перевозчики знают, что это затруднение для них, и мы пытаемся разрешить его как можно быстрее», — сказала представитель Госдепа.

Сингх также подчеркнула, что власти США намерены в мае провести переговоры с российской стороной по данному вопросу.

Ранее в Министерстве иностранных дел России обвинили США в проблемах с выдачей въездных виз в Соединенные Штаты и предположили, что в будущем страны могут остаться без авиационного сообщения.