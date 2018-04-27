АКРА присвоило Корпорации МСП кредитный рейтинг AAA со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Корпорации МСП кредитный рейтинг на уровне AAA с прогнозом «Стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Как говорится в сообщении, рейтинг соответсвует уровню финансовых обязательств правительства России, что обусловлено «очень высокой вероятностью оказания Корпорации поддержки».

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АКРА отметила «очень высокую системную значимость» Корпорации, как ключевого звена в господдержке малого и среднего бизнеса, а также «очень сильное влияние государства», которой принадлежит Корпорация и которое осуществляет не только акционерный, но и операционный контроль.

«АКРА обращает внимание на значительные объемы инвестиций федерального бюджета в деятельность Корпорации: на дату присвоения рейтинга ее основной капитал составлял 102 млрд руб. и был в значительной степени сформирован за счет средств бюджета РФ», — отмечается в релизе.

«Мы отмечаем, что отдельные показатели, характеризующие кредитное качество рейтингуемой организации, свидетельствуют о низком уровне кредитного риска», — заявили в АКРА.

«Стабильный» прогноз предполагает высокую вероятность того, что рейтинг не изменится в течение 12-18 месяцев. К негативным рейтинговым действиям АКРА отнесла существенное снижение уровня системной значимости Корпорации для национальной экономики, а также потерю акционерного или операционного контроля со стороны государства.