Путин рассчитывает на эффективную работу нового кабмина с парламентом

Президент России Владимир Путин заявил, что в реализации послания президента Федеральному Собранию многое зависит от конструктивного взаимодействия законодателей с новым правительством. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти»,— сказал Путин.

Ранее первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил, что он хочет работать там, где скажет президент.