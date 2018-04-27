В ЦБ увидели уменьшение потенциала снижения ключевой ставки

Потенциал снижения ключевой ставки Банка России для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Также регулятор добавил, что нейтральная ключевая ставка приблизилась к верхней границе диапазона 6-7%.

«В условиях некоторого роста страновой премии за риск и увеличения процентных ставок на развитых рынках оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 6-7%», — заявил Центробанк.

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Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на 7,25% годовых.

Регулятор отметил, что годовая инфляция остается на низком уровне.