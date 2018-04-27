ЦБ ожидает завершение перехода к нейтральной ДКП в 2018 году

Банк России до сих пор ожидает завершении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

«Банк России по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году», — заявили регулятор.

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Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на 7,25% годовых.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева рассказала, что Центробанк может завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике позднее, чем ожидал ранее.