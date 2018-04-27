Банк России не стал изменять ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на 7,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 27 апреля 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых», — заявили в ЦБ.

Регулятор отметил, что годовая инфляция остается на низком уровне.

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«При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции», — рассказал Центробанк.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что Банк России не будет снижать ключевую ставку в ближайшие полгода.