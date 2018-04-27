Официальный курс евро снизился на 42 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду снизился на 42,07 коп, до 75,76 рубля., курс доллара увеличился на 12,33 коп., до 62,72 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на субботу, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 12,15 коп., составив 68,59 руб.

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В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,21%, составив $68,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,23% — до $74,57 за баррель.