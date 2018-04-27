«Ъ»: Банк России запустит систему быстрых платежей

Оператором инновационной системы быстрых платежей станет Банк России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Инновационная система быстрых платежей (СБП), позволяющая осуществлять платежи между физическими лицами на счета в любых банках с мобильного телефона, обрела контуры. Оператором и конечным расчетным центром СБП станет Банк России, операционным платежно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт», — сообщает издание.

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По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, СБП не привязывает пользователя к конкретному банку. Платежи будут осуществляться по единственному идентификатору — номеру мобильного телефона с помощью мобильных приложений банков.

Уточняется, что верификацию и аутентификацию пользователей также будут гарантировать для системы сами банки-участники.