Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2291 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,4%, до 1152 пункта.

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В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,21%, составив $68,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,23% — до $74,57 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 85,31 коп., до 76,18 руб., курс доллара вырос на 85,33 коп., до 62,60 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 85,32 коп., составив 68,71 руб.