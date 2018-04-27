Россияне стали меньше пить алкоголь

Количество потребляемого алкоголя в России на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что министерство проводит работу в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения.

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«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения – почти на 40%», — заявили в Минздраве.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что Россия при необходимости сможет прожить без европейского и американского алкоголя.