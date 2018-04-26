Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост главы кабмина в начале мая

Глава фракции «Справедливая Россия» Госдумы Сергей Миронов заявил, что Госдума, вероятно, 8 мая рассмотрит кандидатуру на пост главы правительства России. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«После инаугурации президента, после 7 мая, мне кажется, что восьмого, наверное, мы будем рассматривать кандидатуру премьер-министра. Посмотрим, кто это будет. Может быть, это будет новый старый председатель правительства, но почему-то мне кажется, что кадровые перемены, особенно в финансово-экономическом блоке, очень серьезные, потому что курс нужно менять», — сказал Миронов.

Ранее первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил, что он хочет работать там, где скажет президент.