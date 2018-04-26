Bloomberg: Дерипаска намерен сохранить контроль над «Русалом»

Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над «Русалом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

По словам источников, Дерипаска рассчитывает на действия со стороны европейских правительств, которые могут ослабить американские санкции против компании.

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В последние несколько дней российский бизнесмен произвел изменения в своем руководстве, чтобы сфокусировать внимание на санкциях. Уточняется, что Дерипаска планирует напрямую участвовать в разрешении данной ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что Дерипаска в декабре прошлого года поручил своим советникам подготовить план на случай введения американских санкций против его структур.