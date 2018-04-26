Путин призвал реализовать дополнительную программу по строительству общежитий

Президент России Владимир Путин предложил реализовать в России дополнительную программу по строительству студенческих общежитий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чтобы у талантливых мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, доходов родителей, были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Мы должны будем это обязательно сделать», — сказал Путин.

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Он также добавил, что новое правительству совместно с регионами, вузами должно глубоко и детально проработать все аспекты такой программы.

Президент подчеркнул, что российские вузы должны выстраивать лучшие условия для стартапов, что позволило бы запустить создание высокотехнологичных компаний по всей стране.