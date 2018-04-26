Шувалов хочет работать там, где скажет Путин
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что он хочет работать там, где скажет президент. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я хочу работать там, где скажет президент», — сказал Шувалов.
Его попросили уточнить, идет ли речь о правительстве.
«Я любой работе рад, которую даст президент», — ответил Шувалов.
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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в Госдуме, что новый состав правительства продолжит масштабные проекты прошедшей шестилетки.
Он также добавил, что его отчет является своеобразным отчетом о будущем.
Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович ответил на вопрос, войдет ли он в состав следующего правительства.