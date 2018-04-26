Moody's оставило кредитный рейтинг США на высшем уровне

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По версии рейтингового агентства Moody's суверенный рейтинг США остается на высшем уровне Aaa со стабильным прогнозом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз агентства.

«Подтверждение рейтинга Ааа отражает исключительную экономическую прочность США, очень высокую прочность их институтов и очень низкую вовлеченность в потрясения, связанными с кредитом, благодаря уникальной и центральной роли доллара и облигаций минфина США для глобальной финансовой системы. Все это перевешивает более низкую, хотя по-прежнему достаточно высокую прочность государственных финансов», — сообщается в отчете агентства.

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Рейтинговое агентство Fitch также оценило кредитный рейтинг Соединенных штатов на высшем уровне, ААА, со стабильным прогнозом, однако самое крупное мировое агентство Standard & Poor's дало США рейтинг АА+ со стабильным прогнозом.

Ранее агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России.