Глава Пентагона рассказал о «гибких исключениях» из санкций против России

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в интересах США иметь «гибкие исключения» из антироссийских санкций, под которые могут попасть американские союзники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письменных показаниях министра перед конгрессом.

«Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против России), так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим чрезмерное бремя на наших союзников или партнеров», — говорится в тексте.

Ранее СМИ сообщили, что власти Германии намерены обратиться к руководству США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях.