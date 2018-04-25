Минсельхоз выступает за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора
Глава министерства Александр Ткачев заявил, что Минсельхоз выступает за создание единого контрольного органа продукции на базе Россельхознадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россельхознадзор на данный момент контролирует в основном сырье, а торговые сети контролирует Роспотребнадзор.
«Мы считаем, что у нас система — она жизнеспособна, безусловно, но неэффективна. Мы все-таки хотим создать единую систему контроля, надзора, как это происходит во многих странах мира. Безусловно, я считаю, что мы должны укрепить надзорный орган Россельхознадзор, прежде всего. И сделать единый орган контроля надзора от поля до прилавка. Чтобы могли всю цепочку контролировать на качество, на фальсификаты и естественно на экспорт», — сказал Ткачев.
Министр отметил, что необходим единый реестр экспортеров.