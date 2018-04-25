Минтранс завершает обсуждение проекта правил пользования метрополитеном

Минтранс России завершает предварительное общественное обсуждение проекта типовых правил пользования метрополитеном. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

Уточняется, что проект документа был разработан на основе действующих в настоящее время в российских городах правил пользования метрополитенами.

Реклама

«В Минтранс России поступило большое количество комментариев, замечаний и предложений, зачастую противоположных по смыслу, но в то же время указывающих на существующие недостатки. Предварительный анализ позволяет сделать вывод о том, что основная их часть касается положений, уже применяемых в настоящее время в разных регионах. Особое внимание при общественном обсуждении привлекли нормы, касающееся правил перевозок детей, оплаты проезда, провоза животных, велосипедов и ручной клади», — заявили в ведомстве.

Минтранс отметил, что с учетом представленных замечаний и предложений, а также дополнительной проработки вызвавших дискуссию вопросов планируется подготовка новой редакции проекта типовых правил пользования метрополитеном.

Как стало известно, министерство транспорта планирует до конца 2-го квартала текущего года разместить новую редакцию типовых правил для общественного обсуждения.

Ранее сообщалось, что Минтранс обяжет уступать место в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми.