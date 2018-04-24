Рогозин: Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия с 2018 года прекращают госфинансирование акционерного общества ГЛОНАСС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость. Это очень важно, подчёркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы», — сказал Рогозин.

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Он также сообщил, что считает технически возможным совмещать системы ЭРА-ГЛОНАСС, «Безопасный город» и «Система-112».

Как отмечается, Путин поддержал данную инициативу.

Ранее Рогозин заявил, что запуски спутников ГЛОНАСС после 2021 года будут осуществляться на новой ракете-носителе «Ангара».